“Cartabianca”, alle 21.20 su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni della puntata

14 Febbraio 2023 - 21.26

“Cartabianca”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 una nuova puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer. Il risultato delle elezioni regionali sarà al centro della puntata: il Pd deve risollevarsi dall’ennesima batosta elettorale, sia in coalizione (Lombardia) che da soli (Lazio) i partiti di centrosinistra non riescono più a sfondare. E intanto la destra di governo ha in pugno 19 regioni su 22.

La guerra in Ucraina, la cosiddetta crisi degli oggetti volanti non identificati e il terremoto in Siria e Turchia occuperanno poi gran parte della trasmissione: saranno tanti i temi al centro dell’appuntamento di questa sera, con ospiti e opinionisti che si alterneranno davanti alle telecamere.

Debora Serracchiani, Maria Elena Boschi, Giorgio Mulè, Vittorio Sgarbi, Luisella Costamagna, Marc Innaro, Natale Giusta