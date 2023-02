“Le Iene” alle 21.15 su Italia 1: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

10 Febbraio 2023 - 16.36

“Le Iene” questa sera alle 21.15 su Italia 1 una nuova puntata dello show di Mediaset. Tra gli ospiti in studio: la conduttrice di X-Style Giorgia Venturini e il giovane attore Giancarlo Commare.

Nella puntata: Andrea Agresti torna a occuparsi del presunto traffico di bambini in Paraguay, raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli: la quarantenne ha scoperto che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto.

Tutto è cominciato quando Enrica, insospettita dalle domande sempre più frequenti sulle sue origini e incoraggiata dal marito, ha cominciato a cercare prove e documenti sulla sua nascita, nonostante tutta la sua famiglia, compresi i genitori adottivi, abbiano sempre taciuto sull’argomento. Qualche mese dopo la donna rintraccia dei documenti in una valigia e trova aiuto via social fino a scoprire di avere dieci fratelli che abitano ancora a Pilar, cittadina dove anche Enrica è nata. Nei servizi precedenti le immagini del ricongiungimento della donna con i suoi fratelli, e le importanti dichiarazioni di una bambinaia, oggi ottantatreenne, del posto. Negli ultimi aggiornamenti sul caso.

L’inchiesta di Roberta Rei sulla tragedia che si abbatté sull’Abruzzo nel gennaio 2017 a causa del crollo dell’hotel Rigopiano di Farindola si arricchisce della testimonianza delle vittime, in vista del sesto anniversario dall’accaduto e del processo attualmente in corso.

Giulio Golia continua a occuparsi della vicenda di cronaca avvenuta il 2 luglio 1983, nota come il “massacro di Ponticelli”: il duplice omicidio di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, due bambine di 7 e 10 anni, violentate, uccise e i cui corpi furono ritrovati carbonizzati nella zona in cui le due vivevano e da cui furono viste allontanarsi per l’ultima volta. Per l’assassinio furono condannati all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, che sostengono, da sempre, di essere vittime di un errore giudiziario.