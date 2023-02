“Restart-L'Italia ricomincia da te”, alle 23.45 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

6 Febbraio 2023 - 15.55

“Restart-L’Italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.45 su Rai 2 una nuova puntata condotta da Annalisa Bruchi, con al centro della discussione la riforma sulle autonomie, con un focus sulla Sanità. L’autonomia differenziata aumenterà le diseguaglianze e le distanze tra regioni sulla Sanità o produrrà un’Italia davvero più unita e coesa?

Insieme a Mario Sechi, direttore Agi, se ne parlerà con Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Carlo Gargiulo, in rappresentanza dei medici di base e Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Tra liste d’attesa e carenza di farmaci, verrà fatto il punto su quanti soldi si spendono in Sanità rispetto al Pil, in Italia e negli altri Paesi, con l’economista Carlo D’Ippoliti, mentre con Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, Mario Tozzi, geologo del Cnr e Giorgio Calabrese, nutrizionista, si aprirà il dibattito sulle nuove tendenze del cibo che puntano alla sostenibilità. Dagli insetti alla carne sintetica, cibi che non inquinano e consumano poca acqua: è davvero questo il futuro delle nostre tavole?