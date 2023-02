“The Voice Senior”, alle 21.25 su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 15.23

“The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, una nuova sessione di blind auditions, le tradizionali “audizioni al buio”. Obiettivo degli aspiranti concorrenti sarà ancora una volta quello di conquistare con la loro voce almeno uno dei giudici, tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. I quattro coach sono girati di spalle e solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra, ma se più coach si volteranno la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso.

Cominciano a delinearsi le squadre dei vari coach che, nella seconda puntata si sono aggiudicati complessivamente dieci concorrenti. Gigi D’Alessio è riuscito a portare nel suo team Franco Rangone, cantante e musicista ottantadue anni di Alessandria e Ondina Sannino, insegnante di Castellammare di Stabia con la passione per la bossa nova e il jazz. Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri hanno scelto Mario Aiudi, classe 1939, grande fan di Frank Sinatra e Paolo Emilio Piluso, ingegnere di sessantuno anni della provincia di Cosenza.

Clementino si aggiudica ben quattro concorrenti: il conduttore televisivo Peppe Quintale, la musicista e insegnante di canto Maria Teresa Reale, da Sora, il cantante salentino Sebastiano Procida e il rocker veneto Alex Sure. Scelgono Loredana Bertè: Rosalba Musolino, sessantaquattrenne di Roma e Rosa Alba Pizzo, insegnate sessantenne di Marsala. Anche in questa puntata ci sarà l’esibizione di un ospite a sorpresa. Il quarto appuntamento con “The Voice Senior” resta confermato per venerdì 3 febbraio.