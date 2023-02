“The Terminal”, alle 21.10 su Iris: ecco la trama del film con Tom Hanks

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023

“The Terminal”, questa sera alle 21.10 su Iris il film del 2004 con uno straordinario Tom Hanks. Ecco la trama del film.

Viktor Navorski giunge all’aeroporto J.F. Kennedy di New York dalla Krakozhia, un piccolo stato sorto dalla frantumazione dell’Urss. Nel momento in cui giunge al desk dei visti viene però bloccato. In Patria c’è stato un colpo di stato. Il nuovo regime non viene riconosciuto dagli Stati Uniti e quindi lui non può entrare in America. Benché il responsabile dell’aeroporto, in attesa di un’ispezione per passaggio di grado, a un certo punto lo spinga ad infrangere la legge Viktor non esce dal terminal che diventa la sua casa in attesa di poter realizzare il sogno per cui è giunto negli States.