"Nanny McPhee - Tata Matilda” alle 21.25 su Italia 1: ecco la trama del film

1 Febbraio 2023 - 15.26

“Nanny McPhee – Tata Matilda” questa sera alle 21.25 Italia 1 il film del 2005. Ecco la trama. Mr. Brown è un ricco vedovo con un “piccolo” problema: ha sette scatenatissimi figli che non vogliono saperne di rigare dritto. I ragazzacci hanno già cacciato diciassette domestiche e pensano di non aver alcun problema a far impazzire la diciottesima.

Peccato che questa volta la loro nuova badante Matilda sembri possedere una sorta di potere magico. In poco tempo la tata riesce a conquistare le piccole pesti, a farsi ben volere da tutta la famiglia e a trovare una bella moglie per il padrone di casa.