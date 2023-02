"La porta rossa 3", alle 21.30 su Rai 2 le ultime due puntate: ecco la trama

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 16.46

Preroll

“La porta rossa 3“, questa sera alle 21.30 su Rai 2 le ultime due puntate della serie tv di successo, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il passato e il presente confluiscono nell’ultima indagine di Cagliostro e Vanessa, travolti da quanto accaduto durante la festa di Halloween. È l’indagine più dolorosa e urgente, quella che potrebbe portare a sciogliere tutti i nodi della loro storia. Stella riappare nella vita di Paoletto, con più domande che risposte, e Filip deve scegliere se ascoltare il proprio cuore e tornare sui propri passi oppure andare avanti.

Middle placement Mobile

Cagliostro e Vanessa sono di fronte all’ultima sfida, la più difficile. Riusciranno a trovare risposta alle numerose domande ancora in sospeso, risolvendo i misteri di questa stagione e scoprendo cosa li lega in modo indissolubile? Sarà arrivato finalmentre per Cagliostro il momento di varcare la Porta Rossa?