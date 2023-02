“Controcorrente”, alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 16.42

“Controcorrente”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 una nuova puntata del talk show sulla politica e l’attualità condotto da Veronica Gentili. Nella puntata di questa sera, verrà dato ampio spazio alle polemiche suscitate dalle parole di Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia, che ieri in aula ha puntato il dito contro alcuni esponenti del Pd che hanno visitato Alfredo Cospito in carcere. Verranno poi approfonditi gli altri temi di giornata: la guerra in Ucraina e le difficoltà delle famiglie nel fronteggiare l’inflazione e la crisi economica galoppante. La lista degli ospiti è ancora in fase di aggiornamento.

