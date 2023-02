"X-Men 2", alle 21.20 su Rai 4: ecco la trama del film dell'universo Marvel

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023

“X-Men 2”, questa sera alle 21.20 su Rai 4 il secondo capitolo della saga di supereroi del mondo Marvel, uscito nel 2003, con un cast stellare. Ecco la trama del film.

Magneto (Ian Mckellen) è relegato nella prigione di plastica, ma le minacce per la sicurezza degli X-Men non sono finite. Un mutante sembra macchiarsi di un crimine gravissimo; l’attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti. Quell’uomo è Kurt Wagner (Alan Cumming), alias Nightcrawler. L’attentato scatena una campagna persecutoria nei confronti degli X-Men; il generale Striker viene incaricato di colpire il male alla radice e prepara in imboscata alla scuola speciale del dottor Xavier (Patrick Stewart).