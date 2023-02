“Dimartedì”, alle 21.25 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023 - 15.54

Preroll

“Dimartedì”, questa sera alle 21.25 su La7 una nuova puntata del talk show sulla politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al centro della puntata odierna, un’analisi sui primi cento giorni del governo Meloni, con l’ultima polemica sollevata in Parlamento dalle parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, a proposito del caso di Alfredo Cospito. E poi le sfide economiche per fronteggiare le difficoltà di famiglie e imprese, gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina: questi alcuni dei temi che verranno trattati questa sera, insieme agli ospiti e gli opinionisti che si alterneranno. La lista degli ospiti è ancora in fase di aggiornamento.