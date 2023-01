“Milano-Palermo: Il Ritorno” alle 21.35 su Nove il film con Giancarlo Giannini: ecco la trama

globalist Modifica articolo

19 Gennaio 2023 - 16.12

Preroll

“Milano-Palermo: Il Ritorno” questa sera alle 21.35 su Nove il film del 2007 con Giancarlo Giannini. Ecco la trama del film. Turi Arcangelo Leofonte, il ragioniere della mafia che collaborò con la giustizia facendo arrestare molti componenti del clan Scalia, esce di galera dopo undici anni di detenzione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Rocco Scalia, il figlio del boss morto in carcere, è deciso a vendicare il tradimento di Leofonte e a recuperare il denaro di suo padre. Per raggiungere il suo scopo rapisce il nipote del ragioniere, conducendolo a forza in Sicilia. Ricomposta la squadra del Questore Aggiunto Nino Venanzio, gli agenti intraprenderanno un lungo viaggio verso sud. Sbarcati sull’isola chiuderanno i conti con Scalia e col passato.