"Natale a 5 stelle", alle 21.45 su Canale 5: ecco la trama del film con Massimo Ghini

23 Dicembre 2022 - 16.21

“Natale a 5 stelle”, questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film diretto da Marco Risi nel 2018, con Massimo Ghini nel ruolo del protagonista. Ecco la trama.

Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione.

Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano. Per non finire nel turbine di uno scandalo, nel caso la cosa fosse scoperta, si affidano al prezioso aiuto del portaborse del Premier. Per loro sarà una giornata lunga e difficile, con improvvisi e ripetuti colpi di scena.