"Sanremo Giovani", questa sera alle 21.15 su Rai 1: ecco i cantanti in gara

globalist Modifica articolo

16 Dicembre 2022 - 17.34

Preroll

“Sanremo Giovani”, questa sera alle 21.15 su Rai 1 la finale del festival dedicato alle nuove proposte, condotto da Amadeus. Dei 12 finalisti che sfideranno in diretta ben la metà, i primi 6 qualificati diventeranno parte del cast in gara del Festival di febbraio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I 12 finalisti sono: Colla Zio di Milano con il brano `Asfalto´, i Fiat 131 di Rende (Cosenza) con `Pupille´, Gianmaria di Vicenza con `La città che odi´, Giuse The Lizia di Palermo con `Sincera´, Maninni di Bari con `Mille Porte´, Mida di Caracas con `Malditè´, Noor di Urbino con `Tua Amelie´, Olly di Genova con `L’anima balla´, Romeo & Drill di Roma con `Giorno di scuola´, Sethu di Savona con `Sottoterra´, Shari di Monfalcone (GO) con `Sotto Voce´ e Will di Vittorio Veneto (TV) con `Le cose più importanti´.

Middle placement Mobile

Sul palco del Teatro del Casinò, che vedrà questa sera anche alcune incursioni del coconduttore del festival Gianni Morandi, saliranno anche i 22 Big già annunciati dal direttore artistico il 4 dicembre, ovvero: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

Dynamic 1

Con i 6 vincitori di questa sera, i concorrenti per la vittoria del festival 2023, dal 7 all’11 febbraio prossimi, diventeranno 28. Con tutti loro Amadeus questa sera annuncerà i titoli dei brani che porteranno in gara al Teatro Ariston. Ma nessun brano, come da tradizione, verrà svelato pubblicamente fino all’inizio del festival. Pena l’eliminazione.