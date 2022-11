“Fuori dal coro”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 l’ultima puntata del 2022: ecco gli ospiti

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 16.18

“Fuori dal coro”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 l’ultima puntata del 2022. Mario Giordano dedicherà ampio spazio al reddito di cittadinanza, con un’inchiesta sui percettori che non ne hanno diritto, come nel caso di Cagliari, dove 300 cittadini stranieri sono stati denunciati per aver dichiarato il falso circa i requisiti necessari. Spazio anche a un viaggio in Spagna per scoprire come funziona l’analogo sussidio per il contrasto alla povertà.

Nel corso della serata, focus sulla tragedia di Ischia con un’approfondita analisi sullo spreco di fondi pubblici destinati alla prevenzione dei disastri idrogeologici. Sempre in materia economica, continua l’inchiesta della trasmissione sui progetti bloccati del Pnrr.

E ancora, una pagina dedicata al business dell’accoglienza, in particolare a chi si arricchisce sulle spalle di immigrati che vivono in condizioni insalubri e gli ultimi aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case private.

Infine, un approfondimento sull’allarme della prostituzione minorile sul web e sulle conseguenze psicologiche sui più giovani delle piattaforme che promettono guadagni facili in cambio di contenuti sessualmente espliciti. p“Fuori dal Coro” tornerà in onda dopo le festività il 10 gennaio 2023.