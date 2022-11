Non è l'Arena di Massimo Giletti questa sera su La7: ospiti e anticipazioni

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 18.40

Il caso Soumahoro e una intervista a Nichi Vendola. Nuovo appuntamento questa sera, domenica 27 Novembre con `Non è l’Arena´ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

In primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità che vede il caso Soumahoro al centro della bufera mediatica di questi ultimi giorni: la carriera politica di Aboubakar Soumahoro, il neo-deputato di Sinistra Italiana, potrebbe esser finita qui? Se ne parlerà con Iuri Maria Pardo, Giovanni Donzelli, Francesco Storace, Peter Gomez e Gianfranco Cartisano.

Protagonista poi del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola che si racconterà in un’intervista a tutto tondo.