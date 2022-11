"Tv7", questa sera alle 23.10 su Rai 1: speciale Giornata contro la Violenza sulle Donne

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 16.12

“Tv7”, questa sera alle 23.10 su Rai 1 lo speciale in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne: si racconterà il dolore mai sopito di Giovanna, il cui marito ha ucciso la figlia di 12 anni per vendetta.

Il coraggio di Filomena sfregiata nel volto con l’acido; la solitudine di Florencia, orfana di femminicidio; la ribellione di Marika e l’aiuto di un centro anti violenza. E ancora, la storia di Roberto, uomo violento in cura in un centro per uomini maltrattanti. A Tv7 anche un incontro con il magistrato Fabio Roja: cosa c’è ancora da fare, oltre il Codice Rosso? Infine, il perché. Che cosa accade nella mente di chi esercita violenza fisica e in quella di chi la subisce, nelle parole della psichiatra Francesca Padrevecchi.