"Io sono Leggenda", questa sera alle 21.25 su Italia 1: la trama del film con Will Smith

25 Novembre 2022 - 16.22

“Io sono Leggenda”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film post apocalittico con Will Smith. Ecco la trama della pellicola del 2007.

New York, 2012. Un virus ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. La città è deserta e l’unico sopravvissuto è il dottor Robert Neville, scopritore di un siero che potrebbe salvare l’umanità. Neville si muove alla luce del giorno con il suo cane lupo seguendo la quotidianità, in attesa della notte, in cui i vampiri escono dalla penombra attaccando tutto ciò che incontrano.