"Cappuccetto Rosso Sangue", questa sera alle 21.10 su Venti: ecco la trama del film

25 Novembre 2022 - 16.24

“Cappuccetto Rosso Sangue”, questa sera alle 21.10 su Venti il film horror del 2011, con Amanda Seifryed e Gary Oldman. Ecco la trama del film.

Valerie è una bella ragazza tormentata da una scelta d’amore. E’ innamorata di Peter, un vero e proprio outsider, ma i suoi genitori hanno già organizzato un matrimonio di interesse con il benestante Henry. Non volendo perdersi, Valerie e Peter hanno deciso di scappare via insieme ma all’improvviso la sorella maggiore di Valerie viene uccisa dal lupo mannaro che vaga per la foresta intorno alla cittadina. Da anni, infatti, la gente del posto mantiene una difficile alleanza con la bestia, offrendogli in pasto un sacrificio animale ad ogni luna piena. Ma sotto una grande luna rossa, il lupo mannaro ha deciso di fare un passo avanti e sacrificare una vita umana.