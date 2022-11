Twitter: Elon Musk si rifiuta di pagare 'milioni di dollari' di rimborsi spese

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 19.13

L’ossessione per la riduzione dei costi voluta da Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter si è tradotta nel rifiuto di pagare fatture precedenti del valore di “milioni di dollari”.

Elon Musk si rifiuta di rimborsare le spese di viaggio per “milioni di dollari” sostenute prima del suo arrivo.

Elon Musk non ha “autorizzato” il pagamento di centinaia di migliaia di dollari di fatture per rimborsare i viaggi di ex dirigenti dell’azienda. Non solo: l’amministratore delegato di Tesla si rifiuta ora di pagare anche i fornitori.

Non è ignoto che la furia di Elon Musk per la riduzione dei costi ha incluso il licenziamento di circa la metà della forza lavoro globale e un esame approfondito di tutti gli altri costi dell’azienda.

Tra le altre cose che sono state sottoposte al controllo di Elon Musk ci sono anche i costi per l’infrastruttura di base di Twitter, per gli immobili e persino per il cibo della mensa aziendale, che di solito era molto abbondante.

I tagli di Musk hanno suscitato malcontento all’interno dell’azienda.