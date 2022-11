Piazzapulita, giovedì 24 novembre alle 21.15 su La7: ospite Aboubakar Soumahoro

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 15.41

Preroll

Aboubakar Soumahoro sarà ospite domani sera a Piazzapulita, in onda giovedì 24 novembre alle 21.15 su La7. È un caso politico quello che è scoppiato intorno all’ex sindacalista, in seguito all’indagine avviata dalla procura di Latina sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, nella cui gestione sarebbero coinvolte la compagna e la suocera del Deputato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Aboubakar Soumahoro sarà quindi in studio per un faccia a faccia in diretta con Corrado Formigli per rispondere alle domande su questa vicenda e le altre questioni sollevate dalla stampa in questi mesi. Poi la manovra e le modifiche al reddito di cittadinanza saranno tra gli altri temi al centro della puntata di Piazzapulita in onda domani dalle 21.15, su La7.

Middle placement Mobile

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il deputato Aboubakar Soumaoro; Elena Bonetti (Italia Viva); Alessandra Todde (M5S); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Carmen La Sorella, Paolo Mieli e Antonio Padellaro. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7, Francesco Del Gratta.