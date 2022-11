“La Perla di Ruby”, questa sera alle 21.20 su Rai 2: la trama del secondo episodio

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 17.04

“La Perla di Ruby”, questa sera alle 21.20 su Rai 2, prosegue nel racconto delle avventure e peripezie di Ruby (Raechelle Banno) alla ricerca della felicità. Tratto dal secondo romanzo della Saga di Ruby Landry della scrittrice V.C. Andrews.

Dopo aver vissuto un anno nella magnifica villa del padre, la nostra eroina viene mandata insieme alla sorella gemella Giselle a studiare in un esclusivo collegio. Quella che potrebbe essere un’opportunità per una vita migliore si trasforma in un periodo di grande sofferenza. Ruby viene presa di mira dalla spietata preside Ironwood e la sua educazione arretrata diventa un motivo di vergogna.

Gli intrighi della sorella e della matrigna Daphne la porteranno a subire ulteriori umiliazioni ma Ruby non perderà mai la speranza in un futuro migliore e, a causa di una inaspettata gravidanza, si ritroverà nuovamente da sola ad affrontare un mondo di inganni. Nel cast oltre Raechelle Banno, Karina Banno, Gil Bellows e Richard Harmon. La regia è di David Bercovici-Artieda.