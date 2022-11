"Trappola in fondo al mare", questa sera alle 21.40 su Iris: la trama del film con Jessica Alba

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 17.07

“Trappola in fondo al mare”, questa sera alle 21.40 su Iris il film con Paul Walker e Jessica Alba. Ecco la trama del thriller diretto da John Stockwell nel 2005.

Bahamas. Quattro giovani appassionati di immersioni trovano un relitto che si dice contenga un grande tesoro. Ma una volta giunti a destinazione, scoprono un altro e più sinistro mistero. I quattro si impegnano a non rivelare ciò che sanno, ma la posta in gioco mette a dura prova la loro lealtà. A maggior ragione quando si trasformano essi stessi in prede.

Da un esperto di teen movie e di riprese marine come John Stockwell (Blue Crush) era più che legittimo aspettarsi buone scene subacquee e un’atmosfera a giusta temperatura balneare una calibrata dose di avventura e bullismo (funziona il duo tra Walker e da Scott Caan, figlio di James, come pure il cattivo di turno, Josh Brolin, è figlio di un altro noto James). Un lucente film promozionale dell’immersione libera, disciplina sub da praticare senza la muta. E infatti su tutto stanno i corpi atletici e abbronzati e innamorati di Jessica Alba e Paul Walker, il bello di “Fast and Furious”.