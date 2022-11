"Cartabianca", questa sera alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 18.05

“Cartabianca”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 il nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico, condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata la manovra finanziaria appena approvata dal governo Meloni, con il Pd che ha annunciato le barricate e la protesta in piazza.

Spazio anche alla guerra in Ucraina, con i continui attacchi dei russi alle infrastrutture energetiche del Paese, con l’Onu che ha dichiarato la Russia come stato terrorista. Tanti gli ospiti di serata che si alterneranno nello studio insieme a Bianca Berlinguer. Ci sarà modo anche di ricordare Roberto Maroni, scomparso in queste ore.

Ecco gli ospiti di questa sera: Daniela Santanchè, Stefano Bonaccini, Laura Boldrini, Rita Dalla Chiesa, Alessandra Moretti, Alessandro Orsini, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Tommaso Cerno, Antonella Boralevi, Matteo Bassetti e Mauro Corona.