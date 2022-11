"Restart - L'italia ricomincia da te", questa sera alle 23.30 su Rai 2: ospiti e anticipazioni

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 16.41

“Restart – L’italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.30 su Rai 2 una nuova puntata condotta da Annalisa Bruchi. Il caro bollette, a pochi giorni dal vertice dei ministri dell’energia Ue. Riusciremo ad arrivare a un tetto europeo al prezzo del gas? Quale sarà la proposta di Bruxelles? Cosa sta facendo il Governo per aiutare famiglie e imprese, ma soprattutto: quando torneranno a diminuire le bollette? Ospite di serata sarà Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Alla lavagna l’uomo dei numeri, l’economista Carlo D’Ippoliti, per fare il punto sulle varie ricette europee per il contenimento del prezzo del gas.

Ma in Italia, dalle trivelle ai rigassificatori, in Italia sembra essere sempre tutto complicato, tra ostacoli, burocrazia e proteste. Come reagisce il resto del mondo? Maila Paone è andata in Francia per un approfondimento sulla fusione nucleare.

Obiettivo anche sulle novità della legge di bilancio, soprattutto in tema di tasse e di quelle aziende che, pur pagando le tasse, rischiano il fallimento per i ritardi nei pagamenti dello Stato. Ne parlano Massimo Garavaglia, presidente della commissione Bilancio del Senato; Francesco Boccia, senatore responsabile degli Enti locali del Pd; e con Gianluca Brambilla, imprenditore. Intervengono Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Francesco Specchia di Libero. “Restart – L’Italia ricomincia da te” è anche su RaiPlay e sui social del programma.