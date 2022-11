"Le Belve", questa sera alle 23.20 su Italia 1: la trama del film di Oliver Stone

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 16.23

“Le Belve”, questa sera alle 23.20 su Italia 1 il thriller del 2012 diretto da Oliver Stone. Ecco la trama del film.

Ben e Chon sono due amici per la pelle che condividono tutto, dall’amore per la bella Ophelia – detta O – all’attività di coltivatori e spacciatori della miglior marijuana della California del Sud. È stato Chon, ex marine, a riportare i primi semi dall’Afghanistan, poi è venuto Ben, botanico e buddista, che ne ha fatto un prodotto sopraffino, buono per far dollari così come per alleviare il dolore dei malati terminali. La vita scorre dunque idilliaca per il fortunato trio e i loro amici, finché un brutale cartello di trafficanti messicani non decide di fare affari con loro, che lo vogliano o meno.