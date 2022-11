"Tv7", questa sera su Rai 1: il reportage dal Qatar e l'intervista a Vanessa Nakate

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 16.17

“Tv7”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 una nuova puntata con i reportage e gli approfondimenti sugli argomenti di stretta attualità. Conto alla rovescia per il fischio d’inizio dei campionati mondiali di calcio in Qatar. A Tv7, l’amarezza del Ct Roberto Mancini per la mancata qualificazione della Nazionale.

“Le sconfitte – spiega – vanno accettate per ripartire”. In puntata anche un approfondimento sulle nuove rivelazioni nell’inchiesta che sta scuotendo il mondo della ginnastica ritmica dopo le denunce di alcune ex atlete su maltrattamenti e vessazioni subite. E poi la chiusura della Cop 27 con l’intervista al nuovo astro nascente del movimento ambientalista Vanessa Nakate. In chiusura, un reportage dalla Corea, tra le nazioni digitalmente più avanzate del mondo, dove però il numero dei suicidi è elevatissimo tra giovani e anziani.