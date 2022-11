"The Martian", questa sera alle 21.25 su Italia 1: la trama del film con Matt Damon

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 16.31

Preroll

“The Martian”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film del 2015 con Matt Damon. Ecco la trama.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene considerato morto dopo una forte tempesta e per questo abbandonato dal suo equipaggio. Ma Watney è sopravvissuto e ora si ritrova solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Watney deve attingere al suo ingegno, alla sua arguzia e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per segnalare alla Terra che è vivo.

Middle placement Mobile

A milioni di chilometri di distanza, la Nasa e un team di scienziati internazionali lavorano instancabilmente per cercare di portare “il marziano” a casa, mentre i suoi compagni cercano di tracciare un’audace, se non impossibile, missione di salvataggio.