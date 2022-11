"Cado dalle nubi", questa sera alle 21.45 su Canale 5: la trama del film con Checco Zalone

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 16.27

“Cado dalle nubi”, questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film campione d’incassi del 2009 con Checco Zalone.

Checco vive in Puglia e coltiva il sogno di fare il musicista neomelodico ma la sua ragazza, Angela, non lo prende sul serio e, stanca del suo disimpegno, lo abbandona. Addolorato, Checco lascia Polignano a mare e va dal cugino a Milano. Qui conosce la bella Marika, figlia di un leghista convinto, alla quale sembra non interessare che come amico, buffone di corte. Affranto, Checco decide allora di tentare il provino per il programma “I want you”, che seleziona talenti musicali per la tv.