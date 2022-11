"Stolen", questa sera alle 21.25 su Italia 1: ecco la trama del thriller con Nicolas Cage

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 16.19

“Stolen”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il thriller del 2012 con Nicolas Cage nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film.

Will Montgomery ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in carcere per essere stato tradito dopo una rapina il cui milionario bottino non è mai stato recuperato. Non appena ritornato in libertà, l’uomo ha intenzione di lasciarsi il passato criminale alle spalle e ricostruire il rapporto con la figlia Allison, ma viene contattato dal vecchio socio Vincent, il quale ha appena rapito la ragazza e per liberarla chiede un riscatto di dieci milioni di dollari. Per trovare i soldi necessari Will ha solo 12 ore di tempo, durante le quali dovrà fidarsi del suo istinto e dell’altra sua ex compagna di rapine, la bella Riley, prima che per sua figlia sia troppo tardi.