"Piazzapulita", questa sera alle 21.25 su La7: Roberto Saviano ospite di Corrado Formigli

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 16.24

Preroll

“Piazzapulita”, questa sera alle 21.25 su La7 una nuova puntata del talk show di approfondimento politico (e non solo) condotto da Corrado Formigli. Questa sera si parlerà delle ultime novità dalla guerra in Ucraina, con i due missili caduti in Polonia al centro delle discussioni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tanta politica, con il recente incidente diplomatico tra Francia e Italia sul tema migranti, mentre la presidente Giorgia Meloni è da poco tornata da Bali, dove ha partecipato al G20. A proposito di Meloni, ospite speciale della serata sarà Roberto Saviano, protagonista di un processo per diffamazione per aver definito “bastarda” la leader di Fratelli d’Italia in una trasmissione televisiva.

Middle placement Mobile

Questi gli altri ospiti della serata: Emanuele Parsi, Flavio Tosi, Dario Nardella, Giuseppe Conte, Giorgia Linardi, Tito Boeri, Nello Trocchia, Andrea Crisanti e Nunzia De Girolamo.