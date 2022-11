"X Factor", domani su Sky e Now: ecco tutte le anticipazioni del live

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 16.34

“X Factor”, domani giovedì 17 novembre su Sky e in streaming su Now. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, è in arrivo un’altra serata elettrizzante per X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle: nella puntata di domani, è tempo per i concorrenti rimasti in gara di presentare i propri inediti. Sul palco del Teatro Repower di Milano, a guidare questa attesissima puntata, Francesca Michielin. Nei quattro roster la situazione è di perfetto equilibrio: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi arrivano a questo appuntamento decisivo, il più atteso dai ragazzi in gara, con due artisti a testa.

Nella squadra di Fedez, Linda presenterà il suo brano «Fiori sui balconi» (prodotto da Brail e JxN) e gli Omini si esibiranno con «Matto» (con la firma tra gli autori di Andrea Appino degli Zen Circus e prodotto da Brail e Gianmarco Manilardi); in quella di Ambra, Lucrezia riproporrà la canzone con cui si è presentata alle Audition «Molecole» (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo) mentre i Tropea porteranno «Cringe inferno» (prodotto da Simon Says!); con Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso performeranno sulle note di «Dcp» (prodotto da Big Fish) mentre Beatrice Quinta riporterà il brano delle sue Audition «Se$$o» (produzione di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna).

Iinfine, nella squadra di Rkomi, i Santi Francesi faranno ascoltare «Non è così male» (prodotto dagli stessi Santi Francesi e Katoo) e Joelle il suo brano dal titolo «Sopravvissuti» (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini). Gli 8 brani saranno disponibili nell’album X Factor Mixtape 2022 (Sony Music Italy) che sarà pubblicato nella notte di giovedì 17, non appena terminato il Live. Un viaggio per conoscere sempre più a fondo i progetti dei concorrenti in gara in questa edizione, già da oggi disponibile in pre-save e pre-add. Ospite del quarto Live è Giorgia, tra le voci più importanti della musica italiana, considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, torna sul palco di X Factor dove presenterà con una performance inedita il suo ultimo singolo «Normale», prodotto da Big Fish, che anticipa il nuovo album di inediti di prossima uscita.

Subito dopo la fine della puntata partirà come sempre Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2022, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti. Paola sarà anche alla guida dell’Ante Factor, l’appuntamento che precede le puntate dei Live Show (a partire dalle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW) e racconta le emozioni in diretta dal backstage. I Live Show di X Factor 2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air sono poi proposti in prima serata su TV8.