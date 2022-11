"Ruby Landry", questa sera alle 21.25 su Rai 2: la trama della miniserie

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 16.20

“Ruby”, questa sera alle 21.25 su Rai 2 la prima puntata della miniserie per scoprire tutti i segreti di Ruby Landry, tra atmosfere gotiche ed epica familiare. Nel primo film la protagonista, dotata di grande talento per la pittura vive con la nonna Catherine, una guaritrice spirituale Cajun, nel bayou, sinuosa e misteriosa palude del delta del Mississippi in Louisiana.

Un’esistenza semplice e piena di speranze grazie anche all’amore che sta nascendo con Paul Tate, suo compagno di liceo. La serenità viene però distrutta dalla morte della nonna che, prima di andarsene, le rivela sconvolgenti segreti sulla famiglia. Per sfuggire al nonno alcolizzato che vuole imporle un matrimonio, e per saperne di più, Ruby decide di scappare e iniziare una nuova vita a New Orleans. Nel cast Raechelle Banno, Karina Banno, Gil Bellows, Naomi Judd. Regia di Gail Harvey.

I successivi appuntamenti sono: 23 novembre: “La perla di Ruby”; 30 novembre: “Il destino di Ruby”; 14 dicembre: “Il gioiello nascosto”.