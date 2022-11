"Porta a Porta", questa sera alle 23 su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 16.17

“Porta a Porta”, questa sera alle 23 su Rai 1 una nuova puntata dello storico programma ideato e condotto da Bruno Vespa. In questi giorni convulsi per il governo Meloni, con la questione migranti e la crisi energetica da fronteggiare, anche la questione Covid è sul tavolo delle discussioni dopo le esternazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Per parlare di questo e non solo, sarà il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l’ospite della puntata odierna.

