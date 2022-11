"Cast Away", questa sera alle 21.10 su Iris: la trama del film con Tom Hanks

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 16.31

“Cast Away”, questa sera alle 21.10 su Iris il film tratto da una storia vera, con una meravigliosa interpretazione di Tom Hanks. Ecco la trama del film del 2000.

È la vigilia di Natale e Chuck Noland, funzionario della Federal Express, scambia i regali con la sua fidanzata Kelly in macchina prima di salire a bordo dell’aereo per l’ennesimo viaggio di lavoro. A causa di una tempesta l’aereo si inabissa nel Pacifico. Chuck, unico sopravvissuto, naufraga su di un isola deserta dove si rende conto, poco alla volta, che dovrà restarci per molto molto tempo.