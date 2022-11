“Xxx - Il ritorno di Xander Cage”, questa sera alle 21.25 su Italia 1: la trama dell'ultimo capitolo

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 16.24

“Xxx – Il ritorno di Xander Cage”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 l’ultimo capitolo della fortunata saga con Vin Diesel. Ecco la trama del film del 2017.

Xander Cage, amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientra dal suo esilio volontario per affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un’arma potenzialmente letale nota come “Vaso di Pandora”. Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali.