11 Novembre 2022 - 16.27

“Tv7”, questa sera su Rai 1 un reportage dall’Ucraina sulla ritirata delle truppe russe da Kherson, uno snodo cruciale per decidere l’esito del conflitto.

In sommario, le nuove fragilità dei ragazzi. Perché è aumentato il numero dei reati commesso dai minori? Come aiutarli e con quali mezzi? Obiettivo anche sul genio creativo non “umano”: Tv7 incontra Dall-E, il robot capace di inventare opere d’arte attraverso l’intelligenza artificiale. Sebbene con qualche inevitabile errore.