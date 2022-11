Elon Musk non esclude il fallimento di Twitter

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 13.06

Secondo i media, il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk non ha escluso l’insolvenza del servizio di messaggi brevi nel 2023 di fronte ai dipendenti. Twitter potrebbe avere miliardi di dollari in un flusso di cassa negativo nel prossimo anno, secondo quanto riportato giovedì dal sito di notizie The Information. Se il gruppo non guadagna più soldi di quelli che spende, “non si può escludere il fallimento”, ha affermato.

Inizialmente non nulla era trapelato della dichiarazione dello stesso boss di Tesla. Ma’ lagenzia di stampa Reuters ha appreso da un insider che stava tenendo un incontro con il personale. Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari alla fine di ottobre. Subito dopo, ha cacciato il precedente capo, Parag Agrawal, e altri dirigenti di alto rango .

Ha anche licenziato circa la metà dei circa 7.000 dipendenti e ha detto chei l’azienda aveva ancora troppi dipendenti.

Twitter era già in rosso prima dell’acquisizione. Dopo l’accordo, Musk ha lamentato un calo delle vendite perché alcuni importanti inserzionisti hanno sospeso gli annunci sulla piattaforma . Temono che i loro annunci possano apparire insieme a tweet offensivi se Musk – come ha detto – dovesse allentare le regole dei contenuti e avere mano larga verso haters e spacciatori di fake news.

Su Twitter pesa anche il prestito di circa 13 miliardi di dollari che Musk ha contratto per l’acquisto. Secondo i media il peso di questo debito costa circa un miliardo di dollari all’anno. Il miliardario della tecnologia vuole integrare le entrate pubblicitarie, che finora hanno rappresentato il 90 percento delle entrate, con un’attività in abbonamento. Il lancio del suo nuovo abbonamento con segno di spunta di verifica inizialmente ha causato il caos perché alcuni utenti hanno imitato celebrità e aziende con account falsi dall’aspetto ingannevolmente reale .

Musk ordina l’orario d’ufficio: altre due persone importanti se ne vanno

Musk aveva precedentemente avvertito i dipendenti di tempi difficili in un’e-mail. La situazione economica è “cattiva”, soprattutto per un’azienda che dipende dagli introiti pubblicitari. Nella nota, Musk ha anche annunciato nuove linee guida per lavorare da casa: in futuro, lavorare da casa sarà consentito solo con il suo esplicito consenso personale.

Secondo la nota, citata costantemente dai media statunitensi, i dipendenti devono essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana . Prima dell’acquisizione, i dipendenti di Twitter potevano lavorare da qualsiasi luogo. Musk è considerato un schietto oppositore della tendenza dell’home office. Lo aveva già chiarito alla sua azienda di auto elettriche Tesla.

Secondo i media, giovedì altri due dirigenti chiave hanno lasciato l’azienda: Yoel Roth, responsabile del filtraggio dei contenuti discutibili, e Robin Wheeler, che è stato recentemente nominato per supervisionare le relazioni con gli inserzionisti