"Uomini e Donne", alle 14.45 su Canale 5: ospiti e anticipazioni della puntata

10 Novembre 2022 - 12.19

“Uomini e Donne”, alle 14.45 su Canale 5 una nuova puntata dell’ormai classico appuntamento pomeridiano con i corteggiamenti condotti abilmente da Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni della puntata odierna.

Lavinia sta avendo più difficoltà del previsto a relazionarsi con i suoi corteggiatori. Federico Nicotera, invece, sta approfondendo la conoscenza di due corteggiatrici: Alice e Carola. Nell’esterna con la prima è scattato un bacio appassionato. Non è andata altrettanto bene, invece, con Carola, con cui c’è stata una discussione accesa, tanto che la ragazza è addirittura scoppiata in lacrime in studio. Federico ha così deciso di invitarla a ballare per consolarla. Per quanto concerne il trono over, Gemma Galgani ha iniziato a conoscere Franco, di diversi anni più giovane di lei. Le cose però non sembrano andare benissimo.