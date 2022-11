"La Vita in diretta", alle 17.05 su Rai 1 una nuova puntata con ospiti e approfondimenti di cronaca

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 12.11

“La Vita in diretta”, alle 17.05 una nuova puntata dello storico programma ideato e condotto da Alberto Matano. Il classico appuntamento del pomeriggio di Rai1 riparte dal suo innovato taglio informativo che ne ha decretato il successo nella precedente stagione. La narrazione, affidata ad Alberto Matano, metterà ancora una volta al centro l`attualità, la cronaca, l`inchiesta e l`approfondimento giornalistico.

L’attualità, la cronaca e il costume saranno fotografate in tempo reale, con uno sguardo attento e analitico ai fatti e alla società. Una narrazione corale, con il racconto degli inviati del programma, da sempre fulcro del format, e ancora più protagonisti in questa nuova stagione. Un viaggio quotidiano nei territori e al di là dei confini nazionali, per illuminare realtà spesso dimenticate, con l’imprescindibile contributo delle sedi regionali e dei corrispondenti internazionali. Un unicum del servizio pubblico, della Rai.

L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso, come già avvenuto nelle tante ore di diretta durante l’emergenza Covid: informare e intrattenere i telespettatori, con responsabilità ed empatia. La nuova “Vita in diretta” vuole essere la casa degli italiani, della televisione pubblica. Le principali firme del giornalismo e i volti più popolari della Rai arricchiranno il parterre che ogni giorno commenterà avvenimenti e notizie. Non solo i fatti in diretta ma anche l’analisi della realtà che cambia sotto i nostri occhi: dall’emergenza alla ripartenza.