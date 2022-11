globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 12.07

“Il paradiso delle signore 4”, oggi pomeriggio alle 16.05 su Rai 1 una nuova puntata della seguitissima fiction. Ecco la trama del nuovo episodio.

Vittorio ha paura di mettersi di nuovo in gioco con le donne e si allontana da Matilde. Flora mette sotto pressione Maria, mentre Vito scopre una passione della bella siciliana. Elvira è triste per via dello scontro con Salvo e Irene va a parlare con lui per cercare di risolvere il malinteso. Adelaide accusa Umberto di aver rovinato la vita di Marco.