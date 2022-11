"Lol 3", svelato il cast: ecco chi saranno i partecipanti della nuova stagione

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 15.22

“Lol 3”, Prime Video ha svelato i nomi dei dieci protagonisti della terza stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La terza stagione del comedy show in sei episodi “LOL: Chi ride è fuori” è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo nel 2023.

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nello tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all`improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.

Ad osservare l`esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L`ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

In attesa della terza stagione, arriverà “LOL Xmas Special: Chi ride è fuori”, lo speciale natalizio che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei protagonisti (e una co-host) delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez accoglierà i concorrenti Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Per l`edizione natalizia valgono le stesse regole ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo dal 19 dicembre.

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto. Un format replicato con grande successo su Prime Video in quindici paesi nel mondo, inclusi Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Nigeria, India, Canada, Argentina, Colombia e Brasile, oltre alla versione giapponese e a quella italiana.