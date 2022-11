"La forma dell'acqua", questa sera alle 21.10 su Rai Movie: la trama del premio Oscar 2018

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 16.41

Preroll

“La forma dell’acqua”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie il capolavoro di Guillermo del Toro, premio Oscar nel 2017. Ecco la trama del film.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità.

Middle placement Mobile

A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.