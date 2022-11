Facebook, guai in vista: 11 mila licenziamenti ordinati da Mark Zuckerberg

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 17.50

Mark Zuckerberg, Ceo di Facebook, ha annunciato che Meta licenzierà 11.000 dei suoi dipendenti – circa il 13% della sua forza lavoro – e prenderà anche “una serie di ulteriori passi per diventare un’azienda più snella ed efficiente”.

In un messaggio condiviso con i dipendenti di Meta mercoledì mattina, Zuckerberg ha fatto sapere di voler apportare “alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo apportato nella storia di Meta”.

“Stiamo anche adottando una serie di ulteriori passi per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre”, ha affermato Zuckerberg. “Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​qui. So che è dura per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per coloro che sono stati colpiti”.

Zuckerberg ha affermato che Meta ora sposterà le proprie risorse in un “numero minore di aree di crescita ad alta priorità”, che include AI Discovery engine di Meta (sistema che aumenterebbe la quantità di contenuti suggeriti mostrati agli utenti), le sue pubblicità e piattaforme aziendali e la tanto discussa visione a lungo termine di Zuckerberg per lo sviluppo del Metaverso.

“Abbiamo tagliato i costi in tutta la nostra attività, inclusi ridimensionamento dei budget, riduzione dei benefit e riduzione della nostra forza immobiliare”, ha continuato Zuckerberg. “Stiamo ristrutturando i team per aumentare la nostra efficienza. Ma queste misure da sole non porteranno le nostre spese in linea con la nostra crescita dei ricavi, quindi ho anche preso la decisione difficile di lasciare andare le persone”.