"Cena con delitto", questa sera alle 21.35 su Rai 1: la trama del film con Daniel Craig

9 Novembre 2022 - 16.36

“Cena con delitto”, questa sera alle 21.35 su Rai 1 il film in prima tv con Daniel Craig. Ecco la trama del poliziesco.

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.