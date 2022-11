"Porta a Porta", questa sera alle 23.20 su Rai 1: Speciale elezioni Usa di Midterm

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 16.02

Preroll

“Porta a Porta”, questa sera alle 23.20 su Rai 1 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Bruno Vespa. La puntata odierna sarà interamente dedicata alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti.

Bruno Vespa commenterà i risultati con ospiti in studio, servizi e collegamenti. Il programma, in collaborazione con il Tg1, andrà in onda in diretta a partire dalle ore 23.20 su Rai 1.

OutStream Desktop