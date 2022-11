"Le Iene Show", questa sera alle 21.25 su Italia 1: come usciranno dalle polemiche?

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 16.30

“Le Iene”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 torna il programma condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, c’è grande riserbo sulla nuova puntata. La scorsa settimana, infatti, era andato in onda il servizio di Matteo Viviani, sulla storia di Daniele, un giovane ragazzo che aveva intrapreso, nel corso di un anno, una corrispondenza sentimentale con una giovane di nome Irene. Quando Daniele scoprì che il profilo della ragazza era fasullo decise di porre fine alla sua vita.

La famiglia denunciò l’accaduto ai carabinieri. Dietro il profilo di Irene si nascondeva un 64enne pensionato di Forlimpopoli. La causa legale terminò con il seguente verdetto: “ richiesta d’archiviazione da parte della Procura per il reato di morte come conseguenza di altro reato ed una sanzione pecuniaria da soli 825 euro per sostituzione di persona”.

La settimana scorsa è andato in onda un servizio de “Le iene”, dove l’inviato dello show ha rintracciato ed affrontato il pensionato. Riconosciuto dai concittadini, l’uomo è stato trovato morto, suicida, il 6 novembre.

Le Iene affronteranno ancora la vicenda o eviteranno di toccare di nuovo l’argomento?