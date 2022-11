"Divorzio a Las Vegas", questa sera alle 21.35 su Rai 1: la trama del film con Giampaolo Morelli

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 16.19

“Divorzio a Las Vegas”, questa sera alle 21.35 su Rai 1 il film del 2020 con Giampaolo Morelli e Ricky Memphis. Ecco la trama.

Protagonisti del film Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu) che a diciott’anni si conoscono durante una vacanza studi in America. Lei è la bella del gruppo, lui il secchione noioso. L’ultimo giorno di vacanza, sotto l’influsso di sostanze lisergiche, si sposano per sfida a Las Vegas, poi si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una manager in carriera e Lorenzo è un ghost writer trasversale: scrive discorsi per politici di qualsiasi schieramento.

Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non stesse per sposare uno degli uomini più ricchi d’Italia, Gian Andrea Bertolini (Gianmarco Tognazzi). Solo che per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una odissea di sentimenti e nell’occasione per ritrovare se stessi e per scoprirsi innamorati l’una dell’altro.