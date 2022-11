"Tv7", questa sera su Rai 1 il reportage dagli Usa: verso le elezioni di Midterm

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 16.27

“Tv7”, questa sera a mezzanotte su Rai 1 il reportage dall’Arizona verso le elezioni di Midterm, in uno degli Stati dove la contesa tra repubblicani e democratici è più aspra. Tra guerra e pace. Mentre infuria il conflitto in Ucraina, a Roma il 5 novembre scende in piazza il popolo pacifista.

Viaggio alle Maldive. Gli atolli del paradiso del turismo rischiano di scomparire a causa dei cambiamenti climatici. E proprio lo studio del clima è uno degli obiettivi della missione in Antartide. Al via la spedizione italiana coordinata dall’Enea.