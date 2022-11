"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete 4: il caso di Liliana Resinovich

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 16.39

“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso.

Tanti ancora i dubbi da sciogliere, come quello su dove sia stata nei giorni tra la sua scomparsa e quelli in cui è stato ritrovato il cadavere: si è nascosta o qualcuno l’ha tenuta prigioniera?

Tutti i misteri sulla sua morte.

Al centro della puntata, anche la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita lo scorso 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero? La Procura dopo aver sentito il vicino di casa Leolino e il cugino Francesco gli inquirenti hanno interrogato nuovamente il nipote Valerio. Che cosa emergerà dai racconti sulle ultime ore di vita della donna?