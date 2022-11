"Belve", questa sera alle 23.45 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 16.23

“Belve”, questa sera alle 23.45 su Rai 2 una nuova puntata del programma condotto da Francesca Fagnani. Sono Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello e Monia Contrafatto, campionessa paralimpica, le protagoniste della puntata di questa sera.

In un’intervista divertente ma a tratti intensa e drammatica a Floriana Secondi – che oltre al Grande Fratello è stata protagonista di altri reality – racconta perché si definisce la regina delle coatte e perché nella sua vita si butti avanti per non cadere indietro.

La campionessa paralimpica Monica Contrafatto, terza donna più veloce al mondo, invece, ripercorre con leggerezza e intelligenza alcuni momenti topici della sua vita, il suo incidente, la sua condizione e non mancano confessioni sul suo orientamento sessuale.